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Самолеты рейса Ростов — Тель-Авив будут облетать Сирию стороной
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Самолеты рейса Ростов — Тель-Авив будут облетать Сирию стороной 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Европейское агентство по безопасности полетов предостерегло авиаперевозчиков от полетов над Сирией. После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что самолеты авиакомпании «Россия» всё равно будут летать над этой страной. Эту информацию в ответ на запрос 161.ru авиаперевозчик опроверг.
— Мы ни при каких условиях не выполняли и не будем выполнять полёты в зонах, где действуют ограничения полетов, зонах ведения военных действий и, в том числе, над территорией Сирии. Все маршруты, по которым следуют самолеты, в том числе рейса Ростов-на-Дону — Тель-Авив, пролегают вне зон ограничений на полеты, — рассказали 161.ru в авиакомпании.
От фейковых сообщений компания убытков не понесла. Подавать в суд на тех, кто информацию распространил, она пока не собирается.
Обстановка в Сирии сейчас еще больше накалилась, и гражданской авиации летать там опасно из-за угрозы ракетных ударов США.
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