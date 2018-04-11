Компания Finnair решила изменить маршруты полетов в Тель‐Авив из‐за ситуации в Сирии 

Финская авиакомпания Finnair заявила об изменении маршрута полетов в Тель‐Авив из‐за ситуации в Сирии. Об этом сообщил «Интерфакс».
Мы оценили ситуацию с безопасностью в этом районе, и на основе этой оценки внесли изменения в рейс на Тель-Авив, чтобы обеспечить безопасное управление
— директор по связям с общественностью Finnair Пайвита Талквиста.
Талквиста также сообщила, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предупредило авиакомпании о возможных воздушных ударах в Сирии в ближайшие три дня. Полеты в Тель-Авив частично проходят в этой опасной зоне. При этом представитель Finnair заметила, что путешественники при желании могут изменить дату своего вылета.
У нас всегда есть возможность либо отменить рейс, либо внести изменения в его маршрутизацию, если этого требует ситуация. При этом изменение маршрута существенно не влияет на расписание полетов
— Пайвита Талквиста.
Ранее стало известно, что авиапервозчики, выполняющие рейсы в районе Средиземного моря, предупреждены о готовности к новым правилам полетов в связи с опасной ситуацией в Сирийской Арабской Республике. Перевозчики из России и стран СНГ также получили уведомления по данному вопросу.
Аналитики американского центра Stratfor определили возможные цели, которые может преследовать США, нанося удары по Сирии. Специалисты предположили, что под ударом могут оказаться авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе. Также эксперты заявили, что американская операция может продлиться несколько дней и включать в себя множество ударов.