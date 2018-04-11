Компания Finnair решила изменить маршруты полетов в Тель‐Авив из‐за ситуации в Сирии

Финская авиакомпания Finnair заявила об изменении маршрута полетов в Тель‐Авив из‐за ситуации в Сирии . Об этом сообщил «Интерфакс».

Мы оценили ситуацию с безопасностью в этом районе, и на основе этой оценки внесли изменения в рейс на Тель-Авив, чтобы обеспечить безопасное управление

— директор по связям с общественностью Finnair Пайвита Талквиста.

Талквиста также сообщила, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предупредило авиакомпании о возможных воздушных ударах в Сирии в ближайшие три дня. Полеты в Тель-Авив частично проходят в этой опасной зоне. При этом представитель Finnair заметила, что путешественники при желании могут изменить дату своего вылета.

У нас всегда есть возможность либо отменить рейс, либо внести изменения в его маршрутизацию, если этого требует ситуация. При этом изменение маршрута существенно не влияет на расписание полетов

— Пайвита Талквиста.

Ранее стало известно, что авиапервозчики, выполняющие рейсы в районе Средиземного моря, предупреждены о готовности к новым правилам полетов в связи с опасной ситуацией в Сирийской Арабской Республике. Перевозчики из России и стран СНГ также получили уведомления по данному вопросу.