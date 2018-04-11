Чему мы удивляемся?

Лавров, отвечая на вопрос об операции «Оливковая ветвь» на пресс-конференции в Москве, отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган никогда не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. Далее российский министр сказал: «Самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что их цели там достигнуты, было бы вернуть регион под контроль сирийских сил. Мы никогда другой позицией не руководствовались».

Кого-то из нас это заявление Лаврова, возможно, удивило…

Особенно в период, когда предполагается, что отношения Турции и России стремительно развиваются…

Но не нужно удивляться.

Потому что правила игры в Сирии устанавливает Россия.

И операцию «Щит Евфрата», как и операцию «Оливковая ветвь», Турция смогла начать только с одобрения Москвы после того, как отношения двух стран, оказавшиеся на грани разрыва с уничтожением российского самолета, наладились…

Действительно, России нужна поддержка Турции в Сирии, но это не значит, что она будет слепо соглашаться со всем, что ни пожелает Анкара.

России приходится следить за многими балансами в Сирии.

С одной стороны, она должна помогать своему стороннику Турции, но с другой — не допускать, чтобы правительство Башара Асада , главная причина ее присутствия в Сирии, оказалось в затруднительном положении.

Простор для действий, предоставляемый Россией Турции, заканчивается там, где интересы режима Асада подвергаются опасности.

Поэтому не стоит удивляться заявлениям Лаврова.

Если кто-то полагает, что Турция и Россия построят «стратегическое партнерство», пусть еще раз все просчитает…