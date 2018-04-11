Чему мы удивляемся? 

В период, когда высказываются соображения о том, что отношения между Анкарой и Москвой начинают эволюционировать в сторону «стратегического партнерства», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция должна передать Африн сирийским правительственным войскам.
Лавров, отвечая на вопрос об операции «Оливковая ветвь» на пресс-конференции в Москве, отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган никогда не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. Далее российский министр сказал: «Самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что их цели там достигнуты, было бы вернуть регион под контроль сирийских сил. Мы никогда другой позицией не руководствовались».
Кого-то из нас это заявление Лаврова, возможно, удивило…
Особенно в период, когда предполагается, что отношения Турции и России стремительно развиваются…
Но не нужно удивляться.
Потому что правила игры в Сирии устанавливает Россия.
И операцию «Щит Евфрата», как и операцию «Оливковая ветвь», Турция смогла начать только с одобрения Москвы после того, как отношения двух стран, оказавшиеся на грани разрыва с уничтожением российского самолета, наладились…
Действительно, России нужна поддержка Турции в Сирии, но это не значит, что она будет слепо соглашаться со всем, что ни пожелает Анкара.
России приходится следить за многими балансами в Сирии.
С одной стороны, она должна помогать своему стороннику Турции, но с другой — не допускать, чтобы правительство Башара Асада, главная причина ее присутствия в Сирии, оказалось в затруднительном положении.
Простор для действий, предоставляемый Россией Турции, заканчивается там, где интересы режима Асада подвергаются опасности.
Поэтому не стоит удивляться заявлениям Лаврова.
Если кто-то полагает, что Турция и Россия построят «стратегическое партнерство», пусть еще раз все просчитает…