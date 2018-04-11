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Делегация Госдумы поддержит сирийский народ в ходе визита в Сирию
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Делегация Госдумы поддержит сирийский народ в ходе визита в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Основная задача делегации российской Госдумы в ходе визита в Сирию состоит в поддержке сирийского народа, сообщил депутат Дмитрий Белик, входящий в состав парламентской делегации.
"Основная задача визита — поддержка сирийского народа в один из самых драматичных моментов истории в жизни братского народа Сирийской Арабской Республики", — написал он на своей странице в Instagram.
По словам парламентария, планируется встреча с президентом Сирии, председателем народного совета страны, губернатором провинции Хомс и представителями религиозных конфессий. Также, по его словам, ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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