«А чем докажешь?» Лондон не спешит вступать в сирийскую войну

Терезе Мэй нужны доказательства по поводу реальности применения химоружия. Нет, речь не о России и не о ее якобы причастности к «делу Скрипалей». Британии понадобились доказательства, что в Сирии действительно было применено химическое оружие. И не потому, что Британия решила вдруг докопаться до правды, перестать обвинять абы кого и перейти к взвешенной политике. Вовсе нет. Просто в этом случае от нее требуется уже заявить о готовности принять активное военное участие в кампании против Сирии.

Когда нужно высылать послов, кричать с трибуны — в этом британцам нет равных, на это они готовы всегда. Но когда речь зашла о том, что из-за каких-то заявлений придется поучаствовать в настоящей войне — бодрость духа куда-то подевалась.

Хотя британцы всегда охотно присоединялись к любой авантюре США . А сейчас, видимо, время совсем неподходящее — проблем и так достаточно, один Brexit чего стоит. И сразу потребовались доказательства: нужно время, чтобы все обсудить и обдумать.

Это над Россией смеются, когда она призывает предоставить хоть одно доказательство того, что Скрипалей вообще кто-то пытался отравить каким-то газом. И над обвинением в адрес России не надо думать и минуты: заявить, что она виновна во всем на свете, можно одновременно с публикацией новости об отравлении бывшего британского шпиона — и никакие анализы и экспертизы для этого не нужны. Сидя в кабинете, шашкой махать не сложно. А вот когда пора отправлять солдат, уже есть, над чем задуматься.

Наверное, объяснить британской общественности, для чего это нужно, будет немного сложнее, чем состряпать «дело Скрипалей». Там декорации уже будут подороже. И уже слово «доказательства» не кажется таким смешным. И на слово своим партнерам уже никто не хочет верить.

Интересно, не обидятся ли США? Они же, не требуя никаких фактов, только рады были консолидироваться с Британией в дипломатической войне против России. А Лондон, видите ли, о чем-то думает, когда его зовут на войну с Сирией. Но, по сути, конечно, не с Сирией, а с Россией. Потому что и Дональд Трамп уже давно нашел виновных, сообщив в Twitter, что сирийское правительство находит поддержку у Москвы Тегерана . И Лондон, наверняка, не собирается спорить. Только вот получить реальный ответ от России (а Владимир Путин всем продемонстрировал, что ответить есть чем) никому не хочется.

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