ВОЗ не смог подтвердить применение химоружия в Сирии

Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить применение химического оружия в сирийской Думе . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

По его словам, у организации «нет своих представителей в Сирии », поэтому она «не может подтвердить», использовались ли в этой стране отравляющие вещества. Все имеющиеся на данный момент сведения были получены от «партнеров в сфере здравоохранения», базирующихся, в частности, в турецком городе Газиантеп на границе с Сирией на расстоянии более 470 км от Думы.

МИД Сирии отметили, что «эксперты ОЗХО смогут посетить Восточную Гуту, чтобы проверить достоверность пресловутых утверждений о применении химического оружия в этом регионе под Дамаском ». При этом в министерстве подчеркнули, что сирийская сторона надеется на прозрачную работу экспертов, основанную на правдивых свидетельствах.

По данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, две группы специалистов ОЗХО отправятся на место в конце этой недели. Дипломат обратил внимание, что если эксперты в силу каких-либо причин не смогут попасть в район города Дума, где, предположительно, могла быть совершена химатака, это опять будет означать, что «спекуляции на химатаках скрывают грязные политические игры». «Это станет еще одним свидетельством того, что всей этой насквозь лживой историей кроются грязные геополитические игры», — отметил Небензя.