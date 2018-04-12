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Россия рассматривает заявление ВОЗ по жертвам в Думе как бездоказательное
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Россия рассматривает заявление ВОЗ по жертвам в Думе как бездоказательное 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва рассматривает заявление ВОЗ по жертвам в сирийской Думе как факт безответственного распространения бездоказательной информации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"11 апреля Всемирная организация здравоохранения распространила заявление в связи с предположительным использованием токсических химических веществ в городе Дума. Как выяснилось, большинство полученной организацией информации было предоставлено небезызвестными «белыми касками», а также сирийско-американским медицинским обществом", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что ВОЗ не смогла предоставить Москве информацию, подтверждающую данные организации о жертвах в сирийской Думе.
"Нам удалось получить от сотрудников ВОЗ некие источники информации, на основании которых было сделано это заявление. При этом назвать пресловутых партнеров из сектора здравоохранения, находящихся в городе Дума и имеющих непосредственный доступ к конкретной территории и зданиям, где якобы имела место химическая атака, они не смогли. Точно также они не смогли обозначить, в какие именно медицинские учреждения обратились те самые 500 пострадавших. Они также не смогли прояснить ситуацию с тем, кто подсчитывал число якобы погибших и устанавливал диагнозы и причины смерти. Несмотря на то, что представители организации заверяли нас, что источники информации в высшей степени заслуживают доверия, но мы-то знаем цену этим источникам информации. Мы рассматриваем заявление ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям", — подчеркнула Захарова.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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