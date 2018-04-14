Франция подтвердила вину Сирии докладом

Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия в Думе

Министерство обороны Франции опубликовало рассекреченный доклад о применении химического оружия властями Сирии Думе . Документ опубликован на сайте ведомства.

"Документ состоит из технического анализа информации с открытым исходным кодом и рассекреченной информации, полученной французскими службами", — говорится в сообщении.

Согласно докладу, Франция считает доказанным то, что сирийские власти использовали химическое оружие.

Доклад насчитывает восемь страниц, одна из них полностью занята фотографиями жертв химатаки, а на другой размещена карта боевых действий.

"Симптомы на фотографиях характеризуют атаку с применением химоружия, в частности, удушающих веществ и фосфорорганических соединений или цианистоводородной кислоты", — отмечают авторы документа.