Белый дом отверг заявление РФ о причастности Великобритании к событиям в сирийской Думе

"Мы с чрезвычайно высокой уверенностью говорим, что Сирия была ответственна. Опять-таки, неспособность России остановить их (сирийцев — прим. ТАСС), а также ее продолжающееся бездействие на этом фронте являются частью проблемы", — заявила официальный представитель президента США. «Да, мы уверены, что Сирия несет ответственность за эту химическую атаку. Но мы также возлагаем на Россию ответственность за неспособность предотвратить химические атаки», — утверждала Сандерс.

Она отказалась уточнять, насколько многочисленной может оказаться коалиция с участием США, которая допускает нанесение ударов по Сирии в связи с событиями в Думе. «Не могу говорить о том, что может или не может произойти. Но могу сказать, что президент и ряд представителей его администрации ведут переговоры с рядом наших союзников и партнеров на различных уровнях во всем мире», — отметила представитель Белого дома.

С утверждением, что в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.