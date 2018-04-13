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Белый дом отверг заявление РФ о причастности Великобритании к событиям в сирийской Думе
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Белый дом отверг заявление РФ о причастности Великобритании к событиям в сирийской Думе 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. США не разделяют выводы России о том, что в сирийском населенном пункте Дума 7 апреля имела место инсценировка применения химического оружия, в которой принимала участие Великобритания. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы с чрезвычайно высокой уверенностью говорим, что Сирия была ответственна. Опять-таки, неспособность России остановить их (сирийцев — прим. ТАСС), а также ее продолжающееся бездействие на этом фронте являются частью проблемы", — заявила официальный представитель президента США. «Да, мы уверены, что Сирия несет ответственность за эту химическую атаку. Но мы также возлагаем на Россию ответственность за неспособность предотвратить химические атаки», — утверждала Сандерс.
Она отказалась уточнять, насколько многочисленной может оказаться коалиция с участием США, которая допускает нанесение ударов по Сирии в связи с событиями в Думе. «Не могу говорить о том, что может или не может произойти. Но могу сказать, что президент и ряд представителей его администрации ведут переговоры с рядом наших союзников и партнеров на различных уровнях во всем мире», — отметила представитель Белого дома.
Ранее в пятницу официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что у Москвы имеются доказательства, «которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации» произошедшего в Думе.
С утверждением, что в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.
В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны России добавили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее российские власти неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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