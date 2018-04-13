СМИ сообщают о прекращении полётов над Сирией большинством авиакомпаний 

Представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок сообщил, что предложение компаниям учитывать вероятность ракетной атаки от 10 апреля носило рекомендательный характер. Тем не менее, крупнейшие перевозчики предпочли не использовать обычно загруженные эшелоны, проходящие через территорию Сирии.
В частности изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Kuwait Airways отменили полёты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля.