Air France меняет маршруты полетов из-за ситуации вокруг Сирии

"Air France приняла во внимание рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и скорректировало план полетов в отношении маршрутов, которые могут быть затронуты. Главным образом это касается Бейрута и Тель-Авива", — сказал представитель авиакомпании.

Он отметил, что перевозчик «обычно следует рекомендациям международных или национальных регуляторов». «Безопасность наших пассажиров и экипажей имеет первоочередное значение», — заключили в Air France.

Францию, Кипр, Грецию, Германию и Испанию. Ранее EASA проинформировало авиакомпании о риске возможной «военной акции» в Восточном Средиземноморье в ближайшие 72 часа. В агентстве авиабезопасности состоят 32 европейских государства, включая Великобританию

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Авиакомпания Air France была основана 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.