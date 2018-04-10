Эксперты поделились сценариями возможного столкновения России и США: Карибский кризис-2 

Станет ли Средиземноморье театром военных действий
Пока Дональд Трамп размышляет над возможным ответом на химическую атаку в сирийском городе Дума, факт которой не вызывает сомнений у журналистов ведущих американских газет, над миром повисла тревожная пауза. Перерастет ли очередной сирийский кризис в прямое военное столкновение России и США? Станут ли наши страны воевать за Башара Асада? Суждено ли нам стать очевидцами и жертвами ядерной катастрофы? Эти вопросы корреспондент «КВ» задал российским военным и политическим аналитикам.
“Мне бы хотелось быть оптимистом, — говорит заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. — Нужно понимать, что в повышении градуса противостояния между Америкой и Россией больше всех заинтересована Англия, которая пытается стравить наши страны после провала дела Скрипаля, и эта история разыгрывается в период подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, фактически заявленной. Между нашими странами есть контакты по линии министерств иностранных дел, по линии военных ведомств, однако все будет зависеть от двух лидеров. Я очень надеюсь, что в последний момент они сумеют договориться, и драматических сценариев удастся избежать».
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что главная задача политиков в эти дни заключается в том, чтобы противостояние России и США не переросло в подобие Карибского кризиса 1962 года. Военный аналитик подчеркивает, что, несмотря на высокий градус противостояния, Россия не ставит под угрозу жизнь американских военнослужащих. При этом руководство страны должно дать ясно понять, что жизни российских военных советников и военнослужащих российской армии, находящихся в Сирии, тоже не могут быть «разменной монетой», что генералы Пентагона не должны переходить красную линию, поскольку в этом случае Россия будет вынуждена сбивать американские военные самолеты, крылатые ракеты, наносить радиоэлектронные удары по американским целям. «Существует мера ответственности ядерных держав за то, чтобы кризис не перерос в глобальную войну, — говорит Коротченко. — Надеюсь, что Дональд Трамп осознает свою ответственность за Соединенные Штаты. А задача руководства России состоит в том, чтобы обозначить грань, за которую переходить нельзя».
Военный обозреватель ТАСС, отставной полковник Виктор Литовкин подчеркивает, что в Сирии Россия воюет с Исламским государством (запрещенным в нашей стране — «КВ»), и что в этой стране находятся российские военные специалисты. В случае если по ним будет нанесен удар, Россия будет вынуждена сбивать американские ракеты. «Американцы это понимают, они не отважатся на бомбардировку российских позиций в Сирии, поэтому войны между нашими странами не будет, несмотря на активность идиотов вроде Маккейна, — говорит Литовкин. — Однако давление на Россию усилится, нужно готовиться к серьезным временам». Эксперт напомнил, что лидеры стран НАТО «взяли под козырек», безоговорочно приняв на веру факт химической атаки на мирных жителей сирийского города Дума, хотя постановочный характер поступивших оттуда кадров очевиден. Другой иллюстрацией подобного единства может служить реакция западных политиков на «дело Скрипаля».
Эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов исключает прямое военное столкновение России и Америки в границах Сирии и, тем более, в более широком масштабе. Это не представляется Баунову возможным, как минимум, потому что Америка, не предпринявшая боевых действий даже против Северной Кореи, не станет воевать за Сирию. Однако возможны локальные столкновения российских и американских «proxy-агентов», считает эксперт. Наиболее вероятным Баунову представляется сценарий нанесения Америкой удара по инфраструктуре сирийской власти, подобный тому, что два десятилетия назад был нанесен по Белграду. «В этом случае нашим ответом могут стать удары по исламистам, являющихся временными союзниками Соединенных Штатов, как это уже было в Алеппо», — сказал главный редактор Карнеги.Ру.