Что может остановить безумный сценарий?

Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало 3-ей мировой войны сейчас из-за Сирии

К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Но, конечно, хоть и на территории Сирии, но не из-за Сирии. А из-за борьбы за влияние в глобальном мире.

Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе.

1. США , Британия, Франция , наносят ракетный удар по сирийской армии. 2. Под удар попадают российские военные советники и российские военные подразделения. 3. Россия отвечает ударом ПВО и сбивает пару американских самолетов. 4. Трамп под давлением американского общественного мнения, под давлением своего эго и под давлением обвинений, что он агент России, дает приказ о массированном ударе по российским ПВО и российской военной базе и уничтожает их. 5. В ответ Россия наносит удар по американскому авианосцу и уничтожает его. 6. В ответ Трамп опять же под давлением сми, эго и обвинений даёт приказ потопить также российский крупный корабль в гавани Севастополя . И уничтожает российские корабли и военные базы. 7. Россия отвечает ударом по американской эскадре — агрессору.

Дальше начинается беспорядочный обмен ударами в неядерном ракетном исполнении. Начинается неядерная 3-я мировая война.

В ядерную фазу она может перетечь на одном из ее поворотов, когда военная логика уже полностью подчинит логику политическую.

Кроме сирийского еще есть украинский сценарий и кибер сценарий. Они тоже могут войти в резонанс друг с другом.

Что может остановить этот безумный сценарий?

Если агрессор будет бояться. И при этом если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться.