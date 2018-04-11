Эксперт рассказал о факторах, влияющих на политику США в отношении Сирии

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин рассказал в беседе с RT о факторах, влияющих на внешнеполитическую позицию США в ситуации с Сирией . По сообщениям СМИ, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения более мощного удара по Сирии. Предложения подобного толка поступают к президенту от его советников.

«Сейчас складываются несколько факторов, которые могут привести к тому, что силовой вариант развития вопроса станет очень вероятным. Связано это с тем, что Дональда Трампа действительно окружают советники — ястребы, которые привыкли видеть решения вопросов по внешней политике Соединённых Штатов в силовом режиме. Это, в первую очередь, Джон Болтон (советник президента США по национальной безопасности. — RT). Он склонен к тому, чтобы давать такие советы о применение силы при реализации собственных внешнеполитических интересов. Советники сейчас не сдерживающий фактор для президента, как было раньше в случае с Рексом Тиллерсоном (бывший Государственный секретарь США. — RT). Пришедший на его место Майк Помпео (экс-глава ЦРУ . — RT) схож с Болтоном — человек ястребиного толка. Второй фактор, который повлияет на весьма вероятное силовое решение — сама личность президента США. Он достаточно инициативен, полагается на свою интуицию, а вот внешнеполитического опыта для формирования такого обоснованного решения у него нет», — сказал он.

Ярыгин обратил внимание, что политика Соединённых Штатов и не информированность их граждан о реальном положении дел только усугубляет сложившуюся ситуацию.

«Общая линия поведения Соединённых Штатов идёт на повышение градуса риторики в отношении России . Трамп хочет вести переговоры, он делает к этому шаги, своего рода послания. Но это переговоры со стороны повышенных ставок и силы. Ему необходимы условия, в которых российская позиция будет слабее… Сейчас самое время для того, чтобы президенты России и Штатов вступили в переговоры», — подытожил эксперт.