Авиакомпании уведомили о возможных бомбардировках Сирии

Ракетные удары по сирийской территории могут начаться в ближайшие 72 часа

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное сообщение об опасности полетов в восточной части Средиземного моря и в районе Никосии в связи с вероятными ракетными ударами по Сирийской Арабской Республике (САР). Текст уведомления находится в открытом доступе на официальном сайте Федерального управления гражданской авиации США

«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух — земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования, — отмечается в уведомлении, подписанном EASA.

Источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что Росавиация также разослала предупреждения.

«Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM», — рассказал собеседник агентства.

Об очередном случае применения химического оружия в Сирии заявили правозащитники. По их данным, погибли приблизительно 60 человек. В применении отравляющих веществ при этом обвиняют правительственные войска Башара Асада . Российская сторона заявляла, что все видеокадры, снятые на территории Восточной Гуты, являются постановочными и химатаки не было как таковой.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в телефонных беседах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном поддержала позицию, что международное сообщество «должно ответить» на возможное применение химического оружия в САР. Макрон выступил с заявлением о том, что решение о военном ответе сирийской стороне будет принято в ближайшее время после консультаций с руководством США и Соединенного Королевства.

Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях», если американцы попытаются атаковать правительственные войска Сирии.