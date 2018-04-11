Ещё
Авиакомпании уведомили о возможных бомбардировках Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпании уведомили о возможных бомбардировках Сирии 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Ракетные удары по сирийской территории могут начаться в ближайшие 72 часа
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное сообщение об опасности полетов в восточной части Средиземного моря и в районе Никосии в связи с вероятными ракетными ударами по Сирийской Арабской Республике (САР). Текст уведомления находится в открытом доступе на официальном сайте Федерального управления гражданской авиации США.
«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух — земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования, — отмечается в уведомлении, подписанном EASA.
Источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что Росавиация также разослала предупреждения.
«Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM», — рассказал собеседник агентства.
Об очередном случае применения химического оружия в Сирии заявили правозащитники. По их данным, погибли приблизительно 60 человек. В применении отравляющих веществ при этом обвиняют правительственные войска Башара Асада. Российская сторона заявляла, что все видеокадры, снятые на территории Восточной Гуты, являются постановочными и химатаки не было как таковой.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в телефонных беседах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном поддержала позицию, что международное сообщество «должно ответить» на возможное применение химического оружия в САР. Макрон выступил с заявлением о том, что решение о военном ответе сирийской стороне будет принято в ближайшее время после консультаций с руководством США и Соединенного Королевства.
Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях», если американцы попытаются атаковать правительственные войска Сирии.
Напомним, что 7 апреля 2017 года, Соединенные Штаты нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских войск Шайрат, расположенной в провинции Хомс. Целью ракет стали взлетно-посадочные полосы, места дислокации самолетов и комплексы с горюче-смазочными материалами. Атака была совершена после сообщений об использовании химоружия в провинции Идлиб 4 апреля.
Карельские вести: последние новости
В Минобороны РФ назвали, кто нанес удар по аэродрому в Сирии Авиакомпании уведомили о возможных бомбардировках Сирии Конфликт в Сирии: что Россия может противопоставить ВМС США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США643
200 человек погибли при падении самолета в Алжире22
Рубль продолжил безустанное падение354
США готовят новый удар по России628
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»102
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
03:58
Стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
Новости Москвы
01:01
Дороги в Москве будут мыть каждый месяц
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение