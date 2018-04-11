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Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье
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Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Карельские вести
БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol подтвердил в среду утром полученную от агентства по авиабезопасности уведомление для авиакомпаний о «риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье».
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
"Европейское агентство авиационной безопасности выпустило уведомление для авиакомпаний о риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении европейского диспетчера в официальном аккаунте в Twitter.
EASA has issued a notification for airlines on the risk of possible military action in the eastern Mediterranean. We have published the notification on the NOP in accordance with normal procedures for disseminating this kind of information. https://t.co/UBV3TVTPRs
— EUROCONTROL (@eurocontrol) 11 апреля 2018 г.
Накануне это уведомление было распространено на портале оперативных данных системы управления авиадвижением.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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