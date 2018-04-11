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Косачев назвал голосование по Сирии в СБ ООН проявлением здравого смысла
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Косачев назвал голосование по Сирии в СБ ООН проявлением здравого смысла 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что вчерашнее голосование в Совете Безопасности ООН было не голосованием против той или иной резолюции, а голосованием за ответственность в подходах и за здравый смысл в политике.
Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел. Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества.
"Вчерашний исход голосования — в конечном счете, не «против», а «за». За ответственность в подходах и за здравый смысл в политике. За недопустимость «судов Линча» и за презумпцию невиновности государств, пока исчерпывающим образом не доказано иное. И в этом смысле стакан все же скорее полуполон, чем полупуст", — написал Косачев в Facebook.
Сенатор считает, что ни одна из резолюций не была принята, не потому что участники разделились по принципу возможности или невозможности использования химического оружия, а потому что голосование не было должным образом подготовлено.
"В основу консолидированных решений… могут ложиться только проверенные факты, а не навеянные геополитическими соображениями гипотезы. Алгоритм может быть только таким: констатация проблемы — всестороннее разбирательство — коллективная реакция. Или отсутствие реакции, если доказательств не нашлось. Что, кстати, не менее важный результат. Все иные варианты действий направлены против модели ООН и только разрушают организацию", — заявил Косачев.
Он также высказался на тему использования РФ права вето. «Этот уникальный механизм не фиксирует неравенство государств с эксклюзивными правами „пятёрки“ по сравнению с остальным миром… Этот механизм уравнивает возможности сильных государств по отношению друг к другу, а не усиливает одни перед другими. И в этом смысле он жизненно необходим и он обязательно должен быть сохранен при любой последующей реформе ООН», — отметил Косачев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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