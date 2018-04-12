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Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — один, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.
Сообщается, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводил. За сутки медицинскую помощь получили 124 человека.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения с населенными пунктами Асайла и Абу-Хамами провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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