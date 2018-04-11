Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско— турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 4 случая стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 1. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 случай стрельбы в провинции Деръа", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Кроме того, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Муаа провинции Хама, Кисуа провинции Риф Дамаск, Телль-Даман провинции Алеппо. Также проведен один гуманитарный конвой по линии ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа общим весом 143 тонны.
Добавляется, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Масхара провинции Эль-Кунейтра о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2501. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
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