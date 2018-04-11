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Войска Южного военного округа применили на учениях сирийский вал
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Рубль продолжает безустанное падение

Войска Южного военного округа применили на учениях сирийский вал 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 11 апреля. Более двух тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в учениях, применив опыт сирийской войны.
Об этом журналистам рассказали в пресс-службе округа.
"Участники маневров применили тактику сирийского вала (возведение земляных насыпей, позволяющих технике вести огонь из укрытия — прим. ТАСС), методы борьбы с подземными коммуникациями — тоннелями, проявили нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-огневых контуров", — рассказали в округе.
В учениях задействованы более 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц вооружения и военной техники из соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Северной и Южной Осетии.
"Особое внимание в ходе учений было уделено отработке тактических действий в горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений", — отметили в пресс— службе округа.
В ходе тактических учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами.
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