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В сирийской Думе заработала российская военная полиция
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В сирийской Думе заработала российская военная полиция 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Российская военная полиция начала работать в сирийском городе Дума в четверг, 12 апреля. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
« [Российские Вооруженные силы] являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», — отметили в ведомстве, добавив, что «обстановка в городе Дума нормализуется».
Ранее 12 апреля стало известно, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, который до этого находился под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам».
Операция сирийской армии по освобождению последнего оплота боевиков в регионе — города Дума — началась 6 апреля. Позднее Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о сбросе хлорной бомбы на город, также появились сообщения о применении другого химоружия. После этих сообщений президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля решить вопрос о наказании для Дамаска как ответственного за химическую атаку, а вместе с ним, вероятно, для Москвы и Тегерана, поддерживающих Асада.
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