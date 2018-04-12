В сирийской Думе заработала российская военная полиция

Российская военная полиция начала работать в сирийском городе Дума в четверг, 12 апреля. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

« [Российские Вооруженные силы] являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», — отметили в ведомстве, добавив, что «обстановка в городе Дума нормализуется».

Ранее 12 апреля стало известно, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, который до этого находился под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам»