The New York Times узнала об обсуждении Трампом масштаба ударов по Сирии 

Тогда США в ответ на предположительную химатаку в Хан-Шейхуне выпустили более 50 «Томагавков» по авиабазе в Хомсе.
«Возможны варианты атаки нескольких целей и нанесение ударов в течение нескольких дней», — пишет The New York Times со ссылкой на источники.
В свою очередь британская пресса пишет, что Тереза Мэй требует дождаться доказательств химической атаки в городе Думе, чтобы принять решение об участии в американской военной операции против сил Башара Асада.
Накануне Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по расследованию химатак в Сирии. Вашингтон хотел отправить в республику миссию, которая заменит группу экспертов Организации по запрещению химического оружия.