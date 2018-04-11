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The New York Times узнала об обсуждении Трампом масштаба ударов по Сирии
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The New York Times узнала об обсуждении Трампом масштаба ударов по Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
Тогда США в ответ на предположительную химатаку в Хан-Шейхуне выпустили более 50 «Томагавков» по авиабазе в Хомсе.
«Возможны варианты атаки нескольких целей и нанесение ударов в течение нескольких дней», — пишет The New York Times со ссылкой на источники.
В свою очередь британская пресса пишет, что Тереза Мэй требует дождаться доказательств химической атаки в городе Думе, чтобы принять решение об участии в американской военной операции против сил Башара Асада.
Накануне Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по расследованию химатак в Сирии. Вашингтон хотел отправить в республику миссию, которая заменит группу экспертов Организации по запрещению химического оружия.
Говорит Москва: последние новости
СМИ сообщили о блокировке российскими военными сигналов беспилотников США в Сирии Госдеп назвал Россию и Иран ответственными за химатаку в сирийской Думе Иран предложил РЖД электрифицировать железную дорогу длиной 3 тыс. км
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