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Косачев: У Совбеза ООН есть шанс договориться
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Косачев: У Совбеза ООН есть шанс договориться 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Совбезе ООН не смогли договориться по поводу урегулирования ситуации с возможным применением химического оружия в Сирии. Россия заблокировала проект резолюции США о механизме по расследованию химатак в регионе, а США, в свою очередь, проголосовали против российского проекта резолюции, сообщает RT.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что шанс договориться все же есть, но для этого необходимо работать с объективными фактами, а не с обвинениями (слушайте аудио).
Косачев: Ситуация в Совбезе накалилась до предела «Надежда умирает последней. Шансы договориться, безусловно, есть. Если работа будет основываться не на гипотезах, а на фактах. Я уверен, что любые факты, если они будут установлены объективно, компетентными, уполномоченными на то структурами, будут приняты и признаны всеми членами Совета безопасности ООН. Если эти выводы будут подготовлены на основе честных, открытых, прозрачных процедур, уверен, что у Совета безопасности будет шанс объединиться вокруг этих выводов, какое бы содержание они не носили. Тем не менее, наши оппоненты в Совете безопасности попытались вновь поставить телегу впереди лошади, настаивая на том, что уже сейчас должны быть указаны виновные, а впоследствии должны подгоняться факты под эту версию, проштампованную Советом безопасности. Так не бывает в принципе, и так не будет и сейчас», — сказал он.
Напомним, Вашингтон обвинили сирийского президента Асада в использовании химического оружия в сирийском городе Дума, в результате чего, по сообщениям СМИ, пострадали 40 мирных жителей. Минобороны РФ и МИД России опровергли эту информацию и заявили об отсутствии доказательств химатаки в пригороде Дамаска.
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