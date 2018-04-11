Косачев: У Совбеза ООН есть шанс договориться

Совбезе ООН не смогли договориться по поводу урегулирования ситуации с возможным применением химического оружия в Сирии Россия заблокировала проект резолюции США о механизме по расследованию химатак в регионе, а США, в свою очередь, проголосовали против российского проекта резолюции, сообщает RT.

Косачев: Ситуация в Совбезе накалилась до предела «Надежда умирает последней. Шансы договориться, безусловно, есть. Если работа будет основываться не на гипотезах, а на фактах. Я уверен, что любые факты, если они будут установлены объективно, компетентными, уполномоченными на то структурами, будут приняты и признаны всеми членами Совета безопасности ООН. Если эти выводы будут подготовлены на основе честных, открытых, прозрачных процедур, уверен, что у Совета безопасности будет шанс объединиться вокруг этих выводов, какое бы содержание они не носили. Тем не менее, наши оппоненты в Совете безопасности попытались вновь поставить телегу впереди лошади, настаивая на том, что уже сейчас должны быть указаны виновные, а впоследствии должны подгоняться факты под эту версию, проштампованную Советом безопасности. Так не бывает в принципе, и так не будет и сейчас», — сказал он.