Российский Генштаб обвинил «Белые каски» в имитации химатаки в Думе

«7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте, — цитирует генерал-лейтенанта ТАСС . — Действующие исключительно в рядах террористов одиозные „Белые каски“ в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную „химическую атаку“ на мирных жителей города Дума ».

Познихир также рассказал, что провокации с отравляющими веществами не раз пытались организовать и боевики из Восточной Гуты — во время проведения там гуманитарной операции по выводу мирного населения.

"Незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Восточной Гуте, в ходе гуманитарной операции неоднократно предпринимались попытки организации провокаций с якобы применением отравляющих веществ для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия", — сказал Познихир.