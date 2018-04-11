Российский Генштаб обвинил «Белые каски» в имитации химатаки в Думе 

«7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте, — цитирует генерал-лейтенанта ТАСС. — Действующие исключительно в рядах террористов одиозные „Белые каски“ в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную „химическую атаку“ на мирных жителей города Дума».
Познихир также рассказал, что провокации с отравляющими веществами не раз пытались организовать и боевики из Восточной Гуты — во время проведения там гуманитарной операции по выводу мирного населения.
"Незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Восточной Гуте, в ходе гуманитарной операции неоднократно предпринимались попытки организации провокаций с якобы применением отравляющих веществ для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия", — сказал Познихир.
Между тем, по его словам, все эти действия «заблаговременно выявляли сирийские власти и российский Центр примирения», о чем они оперативно информировали СМИ и мировое сообщество. В частности, 3 марта в тоннеле города Хазрама была найдена мастерская по снаряжению отравляющими веществами самодельных боеприпасов. Другими словами, реальных химических атак в Восточной Гуте удалось избежать, подчеркнули в Генштабе.