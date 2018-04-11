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Назарбаев рассказал об особой роли «Астаны» в разрешении конфликта в Сирии
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Назарбаев рассказал об особой роли «Астаны» в разрешении конфликта в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АСТАНА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые проходят в Астане, играют особую роль в разрешении конфликта, заявил в среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Казахстан вносит свой вклад в решение актуальных проблем мировой политики. Одной из них является мирное урегулирование ситуации в Сирии. Астанинский процесс приобрел большое значение и играет особую роль в разрешении этого конфликта", — сказал Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран.
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Следующая встреча по САР в столице Казахстана ожидается 14-15 мая.
Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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