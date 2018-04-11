Президент Боливии заявил, что сомневается в целесообразности участия в Саммите Америк

ТАСС , 11 апреля. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что сомневается в целесообразности участия в Саммите Америк, который состоится в столице Перу на этой неделе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями профсоюзов в департаменте Тариха , расположенном на юге страны.

"Я хотел встретиться с президентом США Дональдом Трампом ] лицом к лицу, чтобы обсудить экономическую политику и социальную политику. Он говорит, что не приедет, [непонятно], что теперь делать", — цитирует Моралеса информационное агентство EFE.

По словам боливийского президента, в ближайшие часы он проведет переговоры с другими лидерами стран региона и примет решение о том, стоит ли участвовать в форуме.