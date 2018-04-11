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Президент Боливии заявил, что сомневается в целесообразности участия в Саммите Америк
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Президент Боливии заявил, что сомневается в целесообразности участия в Саммите Америк 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 апреля. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что сомневается в целесообразности участия в Саммите Америк, который состоится в столице Перу на этой неделе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями профсоюзов в департаменте Тариха, расположенном на юге страны.
"Я хотел встретиться с президентом США [Дональдом Трампом] лицом к лицу, чтобы обсудить экономическую политику и социальную политику. Он говорит, что не приедет, [непонятно], что теперь делать", — цитирует Моралеса информационное агентство EFE.
По словам боливийского президента, в ближайшие часы он проведет переговоры с другими лидерами стран региона и примет решение о том, стоит ли участвовать в форуме.
Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году саммит состоится в Лиме 13-14 апреля. Предполагалось, что в этом форуме примет участие президент США Дональд Трамп, причем визит американского лидера в Перу должен был стать его первой поездкой в регион в этом статусе. Однако 10 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп отметил свою поездку в Лиму из-за ситуации вокруг Сирии.
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