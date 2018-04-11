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Из Восточной Гуты вывезли еще 4 тысячи боевиков и членов их семей
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Рубль продолжает безустанное падение

Из Восточной Гуты вывезли еще 4 тысячи боевиков и членов их семей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны РФ сообщило о выводе еще почти 4 тысяч боевиков и членов их семей из Восточной Гуты.
"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Эль-Вафидин» было выведено 3916 боевиков и членов их семей, — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства. — Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо".
Всего с первого апреля из города Дума вывезено 11983 боевика и членов их семей. С начала же действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российских военных организован выход 165123 человек.
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