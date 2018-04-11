СБ ООН не одобрил ни один из трех проектов резолюций по предполагаемым химатакам в Сирии

ООН , 11 апреля. / ТАСС /. Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник последовательно проводил голосование по трем проектам резолюций, предусматривающих проведение расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии , и ни одна из них не получила одобрения.

Призыв России создать подлинно независимый и беспристрастный рабочий механизм, который помогал бы СБ ООН устанавливать ответственных за применение химического оружия в контексте сирийского конфликта, не был услышан.

США требуют «независимого расследования»

Великобританией, Швецией, Первым на рассмотрение СБ ООН во вторник был вынесен проект резолюции по расследованию обстоятельств химатак в Сирии, внесенный США, Францией Польшей и рядом других стран. Он предусматривал создание «независимого механизма расследования» в Сирии. По утверждению постпреда Франции Франсуа Делаттра, голосование по этому проекту должно было стать «моментом истины» в том, что касается расследования предполагаемых случаев применения химоружия.

В ответ Василий Небензя недвусмысленно дал понять, что данная инициатива не пройдет голосование. «Делегация США пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, который не пользуется единодушной поддержкой Совета Безопасности», — отметил он.

По словам российского дипломата, «даже если предположить невероятное» и представить, что американский проект будет принят, то на формирование того механизма проверок, на котором настаивают США, потребуется несколько месяцев. Он отметил, что представители стран Запада «не хотят слышать» аргументов России.

Заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао в своем выступлении подчеркнул, что Китай выступает «против применения химического оружия любой страной, организацией или любыми лицами при каких бы то ни было обстоятельствах» и поддерживает проведение всеобъемлющего объективного и беспристрастного расследования использования химического оружия в Сирии". Он отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности на основе собранных «субстантивных доказательств». «До этого не должно быть никаких предварительных суждений насчет результатов [расследования]», — добавил дипломат.

В итоге Россия проголосовала против предложенного проекта. Ее поддержала Боливия (эта страна в настоящий момент является непостоянным членом Совбеза ООН), Китай при голосовании воздержался, а 12 членов СБ ООН высказались в поддержку американского проекта. Для принятия резолюции необходимо, чтобы в ее поддержку было подано девять голосов членов СБ ООН, и никто из пяти постоянных членов — РФ, США, Китай, Великобритания и Франция — не голосовал против.

Россия требует не допустить манипуляций

Представляя российский проект резолюции, Василий Небензя указал на то, что он предусматривает создание подлинно беспристрастного и независимого механизма для расследования случаев применения химического оружия.

"После прекращения в ноябре прошлого года действия Совместного механизма по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии именно Россия находилась в авангарде усилий по восполнению возникшего пробела, — отметил он. — Мы разработали соответствующий проект резолюции СБ ООН, который 23 января был представлен вниманию коллег. Запад сразу воспринял его в штыки, поскольку в нашем тексте были ликвидированы лазейки, позволявшие манипулировать следствием, как это было с СМР и что было причиной его преждевременной смерти".

Он особо подчеркнул, что при разработке проекта «мы ничего не придумывали, а лишь приводили принципы нового механизма в соответствие со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия». Российский проект, заявил он, открывает возможность для создания «рабочего механизма, который помогал бы СБ ООН устанавливать ответственных за применение химического оружия в контексте сирийского конфликта».

Однако это призыв не нашел отклика у представителей западных стран. Постпред США Никки Хейли ссылалась на то, что российская инициатива будто бы не позволяет провести независимые расследования. «Российская резолюция дает самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать исход [их работы]», — утверждала она.

В итоге предложенный Россией проект не получил достаточной поддержки: за него высказались шесть членов СБ ООН, в том числе Россия и Китай, против проголосовали семь государств, две страны воздержались.

Проект Швеции не нашел поддержки

Демонстрируя стремление прийти к компромиссу, постпред РФ предложил членам СБ ООН поддержать выдвинутый ранее Швецией проект, который, по его словам, составлен «достаточно конструктивно». Он выразил сожаление по поводу того, что эта инициатива «не получила развития и была затоптана в результате конфронтационных шагов США и их ближайших союзников». В проекте, основанном на предложении Швеции, содержался призыв безотлагательно направить в Сирию миссию по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с тем, чтобы она посетила место предполагаемого происшествия в городе Дума близ Дамаска

"Если эксперты ОЗХО по каким-то причинам не попадут в Думу в результате противодействия тех, кто спекулирует на химической теме для очернения России и Сирии, то это станет еще одним свидетельством, что за всей этой лживой историей кроются грязные геополитические игры. И, что еще хуже, агрессивные военные планы, способные обратить вспять положительную динамику сирийского урегулирования и больно ударить по истерзанному авантюрами региону", — предупредил российский дипломат.

Однако в итоге и этот компромиссный проект не набрал необходимого числа голосов. Великобританию, в частности, не устроило то, что он якобы не нацелен на установление виновных в предполагаемом инциденте в Думе. «Соединенное Королевство не может голосовать за российский текст, потому что он не предусматривает проведение расследования с целью установления, кто несет ответственность за химатаку, — заявила постпред Великобритании Карен Пирс . — Этот текст всего лишь приветствует миссию для поиска фактов, которая и так уже проходит своим чередом».

Представленный проект поддержали пять государств, включая Швецию и Россию, против выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию, еще шесть стран воздержались.

Прекратить угрожать Сирии

Подводя итоги дискуссии, Василий Небензя призвал США и их союзников прекратить угрожать Сирии. «Вы говорите, что мы очень хороши в играх — не знаю, не уверен, — отметил он. — Зато я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень, очень тяжелых, печальных событий».

"Я еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии", — указал он в заключение.