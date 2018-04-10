США знали заранее о готовящемся авиаударе израильских ВВС по сирийской авиабазе — СМИ

В Белом доме могли знать, что израильские ВВС нанесут удар по военному объекту в Сирии

Израиль предупредил США о готовящемся авиаударе по сирийской базе Тифор в провинции Хомс . Об этом сообщает NBC, ссылаясь на два неназванных источника в правительстве Соединенных Штатов.

По информации телеканала, Белый Дом был предупрежден заранее, что израильские ВВС нанесут удар по военному объекту в Сирии.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в понедельник 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.

В свою очередь Израиль отказался комментировать сообщения о причастности ВВС страны к налету на авиабазу в Сирии.