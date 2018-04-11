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Пентагон: США и РФ все еще используют линии связи для недопущения конфликтов в Сирии
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Пентагон: США и РФ все еще используют линии связи для недопущения конфликтов в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) России и США продолжают использовать специально созданные линии связи для предотвращения инцидентов между собой как в воздушном пространстве Сирии, так и «на земле». Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель американских ВВС в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, охватывающей прежде всего Ближний Восток, подполковник Дэмиен Пикарт.
"Могу подтвердить, что линия деконфликтации в Объединенном центре воздушных операций по-прежнему используется и продолжает являться конструктивным механизмом нейтрализации рисков и просчетов", — сказал Пикарт. Центр, о котором он говорил, расположен на военной базе Эль-Удейд в катарской столице Дохе. Упомянутая Пикартом телефонная линия, как ранее заявляли представители Пентагона, связывает Центр с российской военной базой Хмеймим в Сирии.
Согласно данным, которые изложил Пикарт, российские и американские военные на базах Хмеймим и Эль-Удейд все еще контактируют ежедневно, невзирая на резкое обострение напряженности между Вашингтоном и Москвой в связи с обвинениями Западом властей Сирии в применении 7 апреля химического оружия в населенном пункте Дума. Россия выводы о применении Дамаском боевых отравляющих веществ отвергает.
"Звонки происходят ежедневно. Их число варьируется, зависит от проведения каждой стороной операций", — отметил официальный представитель ВВС в СЕНТКОМ.
Кроме того, подчеркнул он, «отдельно от деконфликтации воздушных операций существует линия [связи] по наземным». Пикарт утвердительно ответил на просьбу пояснить, имеется ли в виду канал связи, направленный на недопущение недопонимания и прямых столкновений при проведении наземных операций. «Но я не в состоянии говорить относительно того, как часто он (то есть данный канал — прим. ТАСС) используется. Деталями на этот счет располагает штаб операции Inherent Resolve (»Непоколебимая решимость")", — добавил Пикарт.
Эта операция осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США с 2014 года.
Корреспонденть ТАСС обратился в штаб операции за подробностями, касающимися разведения сил России и США при проведении наземных операций, но ответа пока не получил.
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