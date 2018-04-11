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Мэй видит модель поведения: во всем виновата Россия
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Мэй видит модель поведения: во всем виновата Россия 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Для Терезы Мэй химическая атака в Сирии и покушение на бывшего двойного агента — результат одного и того же намерения: Россия в сущности хочет расколоть и дестабилизировать ЕС.
Премьер-министр Великобритании в понедельник, 9 апреля, встретилась с коллегами из Швеции и Дании. Целью было прежде всего обзавестись союзниками в ходе нынешних переговоров о выходе Британии из ЕС.
Однако на пресс-конференции Терезы Мэй и Стефана Лёвена в районе семи часов вечера возникло ощущение, что тему Брексита на полуторачасовых переговорах в Русенбаде (офис премьер-министра и канцелярия правительства Швеции — прим. перев.) едва ли затронули.
Как только появилась возможность, Тереза Мэй заговорила о химической атаке асадовского режима на повстанцев в пригороде Дамаска Думе. Предположительно, ее жертвами стали до 70 человек.
«Это была отвратительная атака и пренебрежение основополагающими международными законами против применения химического оружия», — заявила она. Естественно, Стефан Лёвен был того же мнения.
Друг порядка, конечно, задастся вопросом, почему для нее было так важно сказать это именно тогда. Сейчас объясним.
Один из союзников Сирии в гражданской войне — Россия. Русские поддерживают сирийский режим, чтобы сохранить свою военно-морскую базу в Сирии — последнюю на Ближнем Востоке.
Кроме того, Россия стремится изменить нынешний миропорядок, в котором США — единственная сверхдержава. И попытки посеять рознь среди стран Евросоюза — звено этой цепи.
Последнее, но не наименее важное: Россия поддерживает ряд правых популистских партий в ЕС, в том числе и деньгами. Это тоже делается для того, чтобы дестабилизировать Европейский союз, который сильно навредил российской экономике, введя против нее санкции после вторжения России в Крым в 2014 году.
Мэй не сказала этого открыто, но вообще-то она провела параллели между российской поддержкой режима Асада, а значит, и химической атакой, и покушением на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городке Солсбери месяц назад.
«Атака в Солсбери вписывается в российскую модель поведения с целью дестабилизации ЕС», — подчеркнула она на пресс-конференции.
Швеция и Великобритания — Мэй и Лёвен называют свои страны старыми добрыми друзьями — выдвинули предложение в ближайшее время обсудить химическую атаку в Думе в Совете безопасности ООН. Великобритания — постоянный член Совбеза, Швеция — временный.
Между тем переговоры о выходе британцев из ЕС продолжаются и должны завершиться к октябрю. После этого договор о выходе должны одобрить все 29 парламентов, которых это касается, и Великобритания покинет Европейский союз 29 марта следующего года.
Но вчера Брексит не казался особенно насущной темой ни для кого из премьер-министров. Совсем нет.
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