Авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами из-за ситуации в Сирии

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

«Согласно сообщению Европейского агентства по безопасности полетов, в связи с возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/или ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования авиакомпаниям необходимо уделять внимание при планировании полетов рядом с Восточным Средиземноморьем в районе полетной информации «Никосия», — сообщил он.

Также, по его словам, всем авиакомпаниям по рекомендации EASA необходимо отслеживать оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию.