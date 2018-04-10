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Авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами из-за ситуации в Сирии
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Авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами из-за ситуации в Сирии 

BFM.RU 3 часа назад
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
«Согласно сообщению Европейского агентства по безопасности полетов, в связи с возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/или ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования авиакомпаниям необходимо уделять внимание при планировании полетов рядом с Восточным Средиземноморьем в районе полетной информации «Никосия», — сообщил он.
Также, по его словам, всем авиакомпаниям по рекомендации EASA необходимо отслеживать оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию.
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