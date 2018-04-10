США по ситуации в Сирии переступают границы дозволенного, считают в Госдуме

Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья в связи с риском «нанесения авиаударов по Сирии » в течение 72 часов.

"Сейчас ситуация очень серьезная, действительно, США перешагивают определенные границы дозволенного, что всегда ведет к существенному усилению конфронтации. Если здравый смысл в этом положении победит, то это будет очень серьезная победа, серьезный успех для всего мира. А если США реализуют свои намерения, то это будет означать очень серьезную эскалацию ситуации в Сирии", — сказал Новиков РИА Новости.

Говоря об угрозе ракетных ударов по территории Сирии, парламентарий отметил, что «такие угрозы есть» и о них, «конечно, известно», при этом «относиться к ним нужно серьезно».

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

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