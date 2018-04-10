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США по ситуации в Сирии переступают границы дозволенного, считают в Госдуме
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США по ситуации в Сирии переступают границы дозволенного, считают в Госдуме 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США по ситуации в САР переступают границы дозволенного, но если здравый смысл победит, то это будет серьезный успех для всего мира, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья в связи с риском «нанесения авиаударов по Сирии» в течение 72 часов.
"Сейчас ситуация очень серьезная, действительно, США перешагивают определенные границы дозволенного, что всегда ведет к существенному усилению конфронтации. Если здравый смысл в этом положении победит, то это будет очень серьезная победа, серьезный успех для всего мира. А если США реализуют свои намерения, то это будет означать очень серьезную эскалацию ситуации в Сирии", — сказал Новиков РИА Новости.
Говоря об угрозе ракетных ударов по территории Сирии, парламентарий отметил, что «такие угрозы есть» и о них, «конечно, известно», при этом «относиться к ним нужно серьезно».
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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