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Израиль отказался отвечать России на данные об авиаударе по Сирии
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Израиль отказался отвечать России на данные об авиаударе по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 9 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Посольство Израиля в Москве не стало комментировать данные российского Минобороны об авиаударе по сирийскому аэродрому Тифор, сообщил пресс-атташе дипмиссии Алекс Гандлер.
«Без комментариев», — передает РИА «Новости» ответ Гандлера на просьбу прокомментировать сообщение российского Минобороны.
Израильские военные также оставили без комментариев заявление российских коллег о причастности ВВС еврейского государства к налету на авиабазу в Сирии. «Мы это не комментируем», — заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Напомним, ранее в понедельник в Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.
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