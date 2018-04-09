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Подход США к Дамаску и Пхеньяну: балансирование на грани войны?
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Подход США к Дамаску и Пхеньяну: балансирование на грани войны? 

ТАСС 9 апреля 2018
Фото: ТАСС
«Вдоль обрыва по-над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкою стегаю, погоняю», — пел Владимир Высоцкий, описывая гибельный восторг человека, который чувствует, что пропадает, но не может остановиться. В политике для «хождения по краю» есть свое понятие — brinkmanship. Буквальный смысл такой же, как в песне Высоцкого, а на русский это слово переводится как балансирование на грани войны.
Американцы не при чем?
Трудно отделаться от впечатления, что в Сирии как раз это сейчас и происходит. В минувшие выходные США и их западные союзники в очередной раз голословно обвинили президента республики Башара Асада и его правительство в применении химического оружия. После этого сирийский аэродром Т-4 подвергся удару крылатыми ракетами. Часть ракет сирийским ПВО удалось сбить, но на аэродроме все же были убитые и раненые. Позже поступило уточнение, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Еще в марте начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов предупреждал, что в САР «в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять». Предостережение было адресовано американцам; по словам российских дипломатов, те после него прикусили язык, который до этого достаточно вольно распускали.
И на сей раз Белый дом и Пентагон сразу хором заявили, что американцы в налете на Т-4 не участвовали. Министерство обороны РФ позже сообщило, что удар восемью управляемыми ракетами наносился с двух самолетов F-15 ВВС Израиля. Пять ракет были сбиты в противовоздушном бою, три достигли цели.
Израиль комментировать сообщение МО РФ официально отказывается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что случившееся, «безусловно, является поводом для нашей обеспокоенности» и что «по соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется».
Предупреждали заранее
И Москва, и Дамаск заранее предупреждали, что в Сирии готовится новая провокация, призванная послужить предлогом для обвинения правительственных сил в применении химического оружия. Еще 4 апреля в Анкаре президент России Владимир Путин говорил: «Нами получены… неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ». А не далее, как в прошлую пятницу, о том же напоминал и начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Сразу после того, как мрачный прогноз сбылся, российские специалисты указали, что это ожидавшийся информационный вброс, и даже назвали его конкретную цель — сорвать вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума и помешать наступлению правительственных войск САР.
Россия сразу потребовала созыва Совета Безопасности ООН для обсуждения угрозы миру, создаваемой развитием событий в Сирии. Заседание должно состояться уже сегодня к ночи по московскому времени.
Трамп приложил руку
На Западе новую провокацию сразу использовали в собственных пропагандистских целях — прежде всего для очередных нападок на президента САР Башара Асада и правительство в Дамаске, а также на Москву и Тегеран. Само по себе это было вполне предсказуемо. Но наблюдатели в США и за их пределами отметили, что к раздуванию антироссийской риторики на сей раз лично подключился президент США Дональд Трамп, который прежде этого не делал.
"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку этого животного — Асада", — написал хозяин Белого дома в Twitter. «Цена будет высокой», — добавил он без каких-либо дополнительных уточнений.
Буквально через считанные часы после этого последовали израильские удары.
"Крайне опасная" ситуация
Известно, что в выходные дни Трамп обсуждал ситуацию в Сирии со своими ключевыми советниками в Белом доме и Госдепартаменте США. Надо полагать, что координировал эту работу уже его новый помощник по национальной безопасности Джон Болтон, который с сегодняшнего дня официально возглавляет аппарат Совета национальной безопасности при Белом доме. Болтон — известный «ястреб», с возвращением которого на госслужбу многие наблюдатели в США прямо связывают усиление угрозы войны.
Я спросил у видного американского дипломата Томаса Грэма, который в администрации Джорджа Буша-младшего был ключевым советником президента по России в аппарате Белого дома, насколько опасна нынешняя ситуация в Сирии, и он ответил, что считает ее «крайне опасной».
"Почти наверняка последует военный ответ, причем более крупный, чем в прошлом году", — написал он. Очевидно, имеется в виду военный ответ со стороны США.
"Определяющий момент"?
Кое-кто в Вашингтоне недвусмысленно подстрекает Трампа к силовой «смене режима» в Дамаске. Так, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм в воскресенье заявил, что считает нынешний момент поворотным для главы администрации.
"Это определяющий момент его президентства, поскольку он в прошлом бросал вызов Асаду, чтобы тот не применял химическое оружие, — сказал законодатель в эфире телеканала ABC, имея в виду Трампа. — Мы нанесли тогда одноразовый ракетный удар. Теперь Асад снова взялся за свое. Они видят, как происходит слом нашей воли, как наша решимость оставаться в Сирии слабеет".
"И если окажется, что нынешняя запись в Twitter бессмысленна, то он повредит себе в отношениях с Северной Кореей и, не доведя дело до конца, будет выглядеть слабаком в глазах России и Ирана", — добавил Грэм.
Еще одна «горячая точка»
Год назад — в ночь на 7 апреля 2017 года — ВМС США по распоряжению Трампа нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шейрат в провинции Хомс. В конце марта нынешнего года Трамп публично заявил, что с завершением боевой операции против ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл и что США очень скоро уйдут из арабской страны. По сообщениям СМИ, его ключевые советники сразу после этого высказались против вывода американских войск из САР.
Упоминание Грэма КНДР связано с тем, что Трамп сейчас готовится к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Тем не менее, тот же Болтон ранее прямо призывал к нанесению «первого удара» по КНДР. И один из специалистов на Капитолийском холме, с которым я обсуждал в прошедшие выходные нарастание военных угроз, сказал: «Здесь есть люди, которых это тревожит. Но есть и другие. Кое-кто может и приветствовать упреждающую войну с Северной Кореей».
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