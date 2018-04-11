В Москве опровергли сообщения СМИ о бегстве Асада из Сирии в Иран

Средства массовой информации сообщили о том, что президент Сирии Башар Асад вместе с семьей был эвакуирован с территории страны в Тегеран на фоне сообщений об авиаударах, которые готовят западные страны в ответ на химическую атаку в Думе (Восточная Гута), ответственность за которую они возлагают именно на режим Асада.

По информации агентства

Erem News, зарегистрированного в ОАЭ , бойцы элитного иранского военного формирования — Корпуса стражей Исламской революции — в режиме секретности организовали побег Асада, членов его семьи и ближайшего окружения из Дамаска в Тегеран для обеспечения их безопасности.

"Давайте не особенно верить всевозможным слухам и играть на том паническом настроении, которое хотят посеять определенные силы… Это фейковые новости. В такой ситуации может быть большое количество различных фейков", — приводит его слова

"Я думаю, что когда ситуация в Сирии была хуже, чем сегодня, и практически правительственные войска контролировали лишь толику территории и не полностью Дамаск, то Башар Асад никуда не уезжал. Сегодня я думаю, что вряд ли это произошло", — подчеркнул он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин также выразил уверенность в том, что сообщения СМИ об эвакуации Асада не соответствуют действительности.

"Я абсолютно уверен, что это один из элементов нормальной такой, продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей. Мол, сдавайтесь, ваш президент уже сдался, он уже бежал. Сталин не покидал Москву во время Великой Отечественной войны. Неоднократно всегда все враги забрасывают такие вот дезинформационные утки для того, чтобы демотивировать и деморализовывать личный состав войск и людей", — отметил он.

Российское государственное информагентство, в свою очередь, со ссылкой на другой осведомленный источник также сообщило о том, что и Асад, и члены его семьи по-прежнему находятся в Сирии. «Эти сообщения полностью не соответствуют правде», — заверил собеседник журналистов.