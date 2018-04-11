Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения

"Непринятие этой резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения", — сказал он. — «Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую».