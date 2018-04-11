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Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения
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Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения 

ТАСС 12 минут назад
ООН, 11 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что отказ ряда стран поддержать проект компромиссной резолюции по Сирии является показательным и вызывает обеспокоенность. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН.
"Непринятие этой резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения", — сказал он. — «Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую».
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