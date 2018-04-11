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Компромиссный проект резолюции по Сирии не принят в СБ ООН
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Компромиссный проект резолюции по Сирии не принят в СБ ООН 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Совет Безопасности (СБ) ООН не принял компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, передает ТАСС.
Документ, подготовленный Швецией и поддержанный Россией, не набрал нужного количества голосов. Проект поддержали пять членов СБ ООН, против выступили четыре, включая США и Великобританию. Еще шесть государств воздержались.
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, непринятие «невинной» резолюции по поддержке экспертов ОЗХО в Думе вызывает большие опасения.
"Непринятие резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую", — приводит РИА Новости слова дипломата.
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 Ещё 2 источника 
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