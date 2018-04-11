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СБ ООН рассмотрит резолюцию РФ по миссии ОЗХО после перерыва
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СБ ООН рассмотрит резолюцию РФ по миссии ОЗХО после перерыва 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Участники заседания Совета Безопасности ООН удалились на перерыв, в ходе которого они изучат предложения России об отправке миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) для расследования возможного инцидента в сирийском городе Дума.
Перерыв был объявлен после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил поставить на голосование проект резолюции России, который поддерживает отправку миссии ОЗХО в Думу.
Однако постпред Швеции Олаф Скуг выступил с предложением «сделать перерыв в заседании с тем, чтобы члены Совета перешли на консультации и чтобы они все вместе внимательно подумать и обсудить следующие шаги».
"Не знаю, о чем мы будем консультироваться в комнате для консультаций. Мы, по-моему, вчера на эту тему консультировались. Но из-за уважения к делегации Швеции и тем делегациям, которые хотели провести консультации, мы не против того, чтобы это сделать", — цитирует слова Небензи "Интерфакс".
После этого председатель Совбеза в апреле, постоянный представитель Перу Густаво Меса-Куадро объявил перерыв. Небензя, в свою очередь, попросил не затягивать с принятием решения, поскольку «это совершенно на данном этапе не нужно».
"Нам надо принять эту резолюцию в поддержу миссии ОЗХО для скорейшего установления фактов на месте", — отметил российский дипломат.
Напомним, ранее в ходе заседания Совбеза обсуждались предложения США и России по новым механизмам проведения расследования химатак в Сирии, но на первое было наложено вето, а второе не получило достаточной поддержки.
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 Ещё 15 источников 
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