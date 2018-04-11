СБ ООН рассмотрит резолюцию РФ по миссии ОЗХО после перерыва

Перерыв был объявлен после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил поставить на голосование проект резолюции России, который поддерживает отправку миссии ОЗХО в Думу.

Однако постпред Швеции Олаф Скуг выступил с предложением «сделать перерыв в заседании с тем, чтобы члены Совета перешли на консультации и чтобы они все вместе внимательно подумать и обсудить следующие шаги».

"Не знаю, о чем мы будем консультироваться в комнате для консультаций. Мы, по-моему, вчера на эту тему консультировались. Но из-за уважения к делегации Швеции и тем делегациям, которые хотели провести консультации, мы не против того, чтобы это сделать", — цитирует слова Небензи "Интерфакс"

После этого председатель Совбеза в апреле, постоянный представитель Перу Густаво Меса-Куадро объявил перерыв. Небензя, в свою очередь, попросил не затягивать с принятием решения, поскольку «это совершенно на данном этапе не нужно».

"Нам надо принять эту резолюцию в поддержу миссии ОЗХО для скорейшего установления фактов на месте", — отметил российский дипломат.