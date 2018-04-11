Пекин призывает не делать выводов до завершения расследования случившегося в Сирии

"Мы выступаем против применения химического оружия любой страной, организацией или любыми лицами при каких бы то ни было обстоятельствах. Китай поддерживает проведение всеобъемлющего объективного и беспристрастного расследования использования химического оружия в Сирии ", — сказал он, добавив, что виновные должны быть привлечены к ответственности на основе собранных «субстантивных доказательств». «До этого не должно быть никаких предварительных суждений насчет результатов [расследования]», — добавил дипломат.

У Хайтао указал на то, что сейчас в Совете Безопасности ООН «есть консенсус» касательно введения нового механизма расследования случаев с применением химического оружия. В Пекине убеждены, что все члены Совбеза должны проявить единство и настоять на том, чтобы именно Организация по запрещению химического оружия «была главным каналом для решения проблемы», связанной с находящимися в Сирии отравляющими веществами.

По словам зампостпреда, американский проект резолюции, который до этого обсуждался на заседании СБ ООН и был отклонен, «включал в себя элементы этого консенсуса», но разногласия вызвали «рабочие методы проведения расследований», поэтому Китай при голосовании воздержался.

В заключение У Хайтао подчеркнул, что КНР выступает за территориальную целостность, суверенитет Сирии, а также за политическое разрешение происходящего там конфликта. «Мы против использования силы или угроз применить силу в международных отношениях», — резюмировал дипломат.