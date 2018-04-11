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Пекин призывает не делать выводов до завершения расследования случившегося в Сирии
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Пекин призывает не делать выводов до завершения расследования случившегося в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ООН, 11 апреля. /ТАСС/. Китай выступает решительно против применения химического оружия и призывает к проведению тщательного расследования обстоятельств случившегося в сирийском городе Дума, до этого следует избегать каких-либо выводов. Об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации У Хайтао.
"Мы выступаем против применения химического оружия любой страной, организацией или любыми лицами при каких бы то ни было обстоятельствах. Китай поддерживает проведение всеобъемлющего объективного и беспристрастного расследования использования химического оружия в Сирии", — сказал он, добавив, что виновные должны быть привлечены к ответственности на основе собранных «субстантивных доказательств». «До этого не должно быть никаких предварительных суждений насчет результатов [расследования]», — добавил дипломат.
У Хайтао указал на то, что сейчас в Совете Безопасности ООН «есть консенсус» касательно введения нового механизма расследования случаев с применением химического оружия. В Пекине убеждены, что все члены Совбеза должны проявить единство и настоять на том, чтобы именно Организация по запрещению химического оружия «была главным каналом для решения проблемы», связанной с находящимися в Сирии отравляющими веществами.
По словам зампостпреда, американский проект резолюции, который до этого обсуждался на заседании СБ ООН и был отклонен, «включал в себя элементы этого консенсуса», но разногласия вызвали «рабочие методы проведения расследований», поэтому Китай при голосовании воздержался.
В заключение У Хайтао подчеркнул, что КНР выступает за территориальную целостность, суверенитет Сирии, а также за политическое разрешение происходящего там конфликта. «Мы против использования силы или угроз применить силу в международных отношениях», — резюмировал дипломат.
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