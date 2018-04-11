Постпред Британии: новый проект резолюции не предполагает поиск виновных в химатаке 

ООН, 11 апреля. /ТАСС/. Великобританию не устраивает то, что компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума не нацелен на установление виновных в этой атаке. С таким утверждением выступила во вторник на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Карен Пирс.
"Во время консультаций вы и Швеция предприняли попытку достичь компромисса. Мы благодарны за эти усилия", — заметила Пирс.
"Соединенное Королевство не может голосовать за российский текст, потому что он не предусматривает проведение расследования с целью установления, кто несет ответственность за химатаку. Этот текст всего лишь приветствует миссию для поиска фактов, которая и так уже проходит своим чередом", — пояснила постпред Великобритании.
Она обозначила позицию Лондона после того, как компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, подготовленный Швецией и поддержанный Россией, не набрал нужного количества голосов во вторник в Совете Безопасности ООН. Проект поддержали пять государств, включая Швецию и Россию. Против выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию. Воздержались еще шесть стран.