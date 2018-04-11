Постпред Британии: новый проект резолюции не предполагает поиск виновных в химатаке

"Во время консультаций вы и Швеция предприняли попытку достичь компромисса. Мы благодарны за эти усилия", — заметила Пирс.

"Соединенное Королевство не может голосовать за российский текст, потому что он не предусматривает проведение расследования с целью установления, кто несет ответственность за химатаку. Этот текст всего лишь приветствует миссию для поиска фактов, которая и так уже проходит своим чередом", — пояснила постпред Великобритании.