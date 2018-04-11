Проект резолюции РФ по Сирии не получил необходимой поддержки в СБ ООН

Проект был поддержан шестью членами Совбеза, в том числе Россией и Китаем , против проголосовали семь государств, две страны воздержались. Для того, чтобы резолюция была принята, необходимы девять голосов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием заявил: «После прекращения в ноябре прошлого года Совместного механизма (СМР) ОЗХО ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии именно Россия находилась в авангарде усилий по восполнению возникшего пробела. Мы разработали соответствующий проект резолюции Совета Безопасности, который 23 января был представлен вниманию коллег».

"Западный лагерь сразу же воспринял его в штыки, поскольку в нашем тексте были ликвидированы лазейки, позволяющие манипулировать следствием, как это было с СМР, и что послужило причиной его преждевременной смерти. Манипулировать следствием и отдавать его на откуп противникам Дамаска ", — добавил он.

"Подчеркну, что мы в нашей концепции ничего не придумывали, а лишь приводили принципы нового механизма в соответствии со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия, — подчеркнул Небензя. — Сейчас у нас есть возможность создать подлинно независимый и беспристрастный рабочий механизм, который помогал бы СБ ООН устанавливать ответственных за применение химического оружия в контексте сирийского конфликта. Достаточно проголосовать за наш проект резолюции, призываем членов совета сделать это".