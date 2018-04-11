Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, заявил источник 

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Небензя и Пирс обменялись в ООН цитатами из классиков марксизма-ленинизма

Карен Пирс назвала российский проект по привлечению ОЗХО в Сирии устаревшим

Небензя заявил, что резолюция США по химоружию не будет принята