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Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, заявил источник
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Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, заявил источник 

РИА Новости 40 минут назад
АСАД И ЕГО СЕМЬЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДЯТСЯ В СИРИИ — ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ИХ ВОЗМОЖНОЙ ЭВАКУАЦИИ В ИРАН
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