Небензя и Пирс обменялись в ООН цитатами из классиков марксизма-ленинизма 

ООН, 10 апр — РИА Новости. Представители РФ и Великобритании обменялись в Совете Безопасности ООН цитатами из классиков марксизма-ленинизма.
Сначала представитель Великобритании Карен Пирс привела цитату из основателя советского государства Владимира Ленина о том, что «количество переходит в качество», отнеся это выражение к количеству российских вето на резолюции СБ ООН по Сирии.
В ответ постпред России Василий Небензя похвалил Пирс за знакомство с классиками марксизма, упомянув, что и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс, и Владимир Ленин были «частыми визитерами» в Лондоне. По поводу количества, переходящего в качество, Небензя процитировал название другой работы Ленина: «Лучше меньше, да лучше». В ответ Пирс заявила, что Маркс «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, что страна, «основанная на его принципах», делает столько для поддержки Сирии.
Ранее Небензя и Пирс уже обменивались цитатами из Федора Достоевского, Артура Конан-Дойла и Льюиса Кэрролла.
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