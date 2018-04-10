Китай сожалеет, что российская резолюция по Сирии не была принята в ООН

Во вторник проект, предложенный Россией и поддержанный КНР, не набрал достаточного числа голосов в ходе голосования в СБ ООН.

"Проект резолюции предусматривал создание нового механизма расследований для установления фактов и правды… Он предлагал улучшенные методы работы по сравнению с предыдущим механизмом расследования, конкретные меры по тщательному расследованию на месте (событий) и гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств", — сказал Ву Хайтао.

"Китай сожалеет, что проект резолюции не был принят ", — добавил он.

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