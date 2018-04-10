Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США по химатакам 

США предложили заменить группу экспертов ООН-ОЗХО на другую миссию по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. За этот документ на заседании Совбеза проголосовали 12 из 15 членов совета. Китай воздержался, а Боливия и Россия высказались против. Таким образом Россия как постоянный член ООН воспользовалась правом решающего голоса и заблокировала американское предложение.
Как ранее пояснил постпред РФ при ООН Василий Небензя, этот проект не мог быть принят, поскольку в противном случае на формирование механизма проведения соответствующей проверки уйдет несколько месяцев. «Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки», — заключил дипломат.
Напомним, Совбез ООН во вторник должен рассмотреть несколько проектов, в том числе два российских. Москва призывает к учреждению специального механизма ООН по расследованию химатак — так называемого United Nations Independent Mechanism of Investigation (Независимый механизм расследования ООН). Кроме того, РФ выйдет с еще одним проектом резолюции, поддерживающим отправку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию.