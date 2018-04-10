Хейли: РФ решила защищать «чудовище», а не жизни сирийцев 

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Глава МИД Франции выразил озабоченность сведениями о применении химоружия в Сирии

WSJ: США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии

МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом