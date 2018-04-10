Хейли: РФ решила защищать «чудовище», а не жизни сирийцев 

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Россия приняла решение защищать «чудовище» в лице президента Сирии Башара Асада, а не сирийский народ. Это утверждала во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Таким образом она прокомментировала итоги состоявшегося ранее в тот же день в Совете Безопасности ООН голосования по американскому проекту резолюции, который предусматривал создание нового международного механизма расследования обстоятельств возможных случаев применения химического оружия в Сирии.
"И когда население Думы вместе с остальным мировым сообществом ждало, что Совет [Безопасности ООН] проголосует [за создание нового международного механизма расследований предполагаемых химатак в Сирии], на пути встала одна страна. История это отразит. История отразит, что в этот день Россия отдала предпочтение защите монстра, а не жизней сирийцев", — утверждала американский дипломат.
Тот факт, что США вместе со своими западными союзниками заблокировал российский проект аналогичной резолюции, Хейли объяснила якобы крывшимися в документе недостатками. По версии американского постпреда, предложенные Москвой инициативы не позволяли обеспечить по-настоящему независимое разбирательство обстоятельств потенциальных химатак в Сирии.