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Макрон: Франция против военной эскалации в Сирии
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Макрон: Франция против военной эскалации в Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Франция не желает никакой военной эскалации в Сирии и ближневосточном регионе, а также выступает исключительно за строгое соблюдение всеми сторонами международного права — в первую очередь норм в области гуманитарного права.
Как передает ТАСС, об этом президент Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил общественности по итогам своих переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, находящимся в Париже с официальным визитом.
Он подчеркнул, что главным по-прежнему остается уничтожение в Сирии боевиков-исламистов, и французские войска не намерены выходить за рамки этих целей.
Макрон отметил, что «сирийский режим не является врагом Франции, он — враг сирийского народа».
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