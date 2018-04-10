Макрон: Франция против военной эскалации в Сирии

Франция не желает никакой военной эскалации в Сирии и ближневосточном регионе, а также выступает исключительно за строгое соблюдение всеми сторонами международного права — в первую очередь норм в области гуманитарного права.

Как передает ТАСС, об этом президент Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил общественности по итогам своих переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, находящимся в Париже с официальным визитом.

Он подчеркнул, что главным по-прежнему остается уничтожение в Сирии боевиков-исламистов, и французские войска не намерены выходить за рамки этих целей.

Макрон отметил, что «сирийский режим не является врагом Франции, он — враг сирийского народа».