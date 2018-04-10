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Депутат: данные СМИ об эвакуации Асада в Иран — элемент пропаганды
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Депутат: данные СМИ об эвакуации Асада в Иран — элемент пропаганды 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения СМИ об эвакуации президента Сирии Башара Асада в Иран — это элемент продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей и демотивирующей личный состав войск противника, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее в арабских СМИ появилась информация о том, что Асад якобы покинул Сирию.
"Я абсолютно уверен, что это один из элементов нормальной такой, продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей. Мол, сдавайтесь, ваш президент уже сдался, он уже бежал", — сказал Шерин.
"Сталин не покидал Москву во время Великой Отечественной войны. Неоднократно всегда все враги забрасывают такие вот дезинформационные утки для того, чтобы демотивировать и деморализовывать личный состав войск и людей", — добавил парламентарий.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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