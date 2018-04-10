Депутат: данные СМИ об эвакуации Асада в Иран — элемент пропаганды

Ранее в арабских СМИ появилась информация о том, что Асад якобы покинул Сирию.

"Я абсолютно уверен, что это один из элементов нормальной такой, продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей. Мол, сдавайтесь, ваш президент уже сдался, он уже бежал", — сказал Шерин.

"Сталин не покидал Москву во время Великой Отечественной войны. Неоднократно всегда все враги забрасывают такие вот дезинформационные утки для того, чтобы демотивировать и деморализовывать личный состав войск и людей", — добавил парламентарий.

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