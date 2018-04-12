За сутки в свои дома в Сирии вернулись более 1,2 тысяч человек

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 174 человека, в провинции Хомс — 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 432 человека. Через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-Эд-Духур в свои дома в провинции Алеппо вернулись 397 человек с личным имуществом", — сказал он.

На переходе российские военные помогли мирным жителям, покидающим зону деэскалации «Идлиб», и организовали раздачу одной тонны свежего хлеба.

Российские военные также провели благотворительную акцию в городе Алеппо, рассказал Евтушенко. Людям дали свежий хлеб. Жителям населенного пункта Маррат в провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду.

Российские военные врачи за сутки помогли 124 сирийцам, в том числе 52 детям, отметил Евтушенко.

Он также рассказал, что представители Центра провели рабочую встречу с сопредседателем комитета национального примирения и членом исполнительного бюро администрации провинции Дамаск по вопросу восстановления инфраструктуры недавно освобожденных от боевиков населенных пунктов Восточной Гуты: Нашабия, Джоубар и Джисрейн.

"В населенном пункте Таксис провинции Хама прошла рабочая встреча, в ходе которой подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Асайла и Абу-Хамали", — добавил начальник Центра.

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